Saipem punta sulla cattura della Co2 post combustione: accordo con MHI

Saipem e Mitsubishi Heavy Industries (MHI) hanno firmato un accordo per la cattura del carbonio post-combustione. Si tratta di un General License Agreement che consente a Saipem di utilizzare le tecnologie avanzate di cattura della CO2 post-combustione di Mitsubishi Heavy Industries nella realizzazione di progetti su larga scala. Tali tecnologie sono "KM CDR ProcessTM" e "Advanced KM CDR ProcessTM", sviluppate insieme a The Kansai Electric Power Co., Inc.

Il sistema di cattura della CO2 post-combustione - spiega una nota - è volto a sottrarre l’anidride carbonica dopo la combustione da fonti fossili, per ridurre l'impronta di CO2 degli impianti industriali che la emettono. La cattura dell’anidride carbonica avviene attraverso processi termochimici, sequestrando la CO2 per destinarla ad ulteriori lavorazioni o per stoccarla.