Salone del Mobile al via, taglio del nastro con Mattarella. VIDEO

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in fiera a Rho per l'inaugurazione del Supersalone, l'evento speciale del Salone del Mobile, la kermesse internazionale dedicata al design, che questa mattina ha aperto le porte a visitatori e buyer.

Ad accogliere il capo dello Stato ci sono: il presidente di Fiera Milano e presidente di Confindustria Carlo Bonomi, la presidente del Salone, Maria Porro, il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin, il sindaco Beppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il prefetto di Milano Renato Saccone.

Dopo il taglio del nastro, Mattarella ha fatto un breve giro dei padiglioni, e preso parte alla cerimonia ufficiale che si è aperta con l'inno di Mameli intonato dal cantante Marco Mengoni. Nel pomeriggio l'agenda del Capo dello Stato prevede una seconda tappa lombarda all'universita' di Pavia per inaugurare l'anno accademico i 660 anni dell'ateneo.

Il taglio del nastro, che si terra' a breve alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha un forte valore simbolico, di ripartenza per l'intero Paese, come hanno piu' volte sottolineato i vertici della manifestazione e come dimostra la presenza del Capo dello Stato.

Era aprile, i giorni delicatissimi in cui la manifestazione rischiava di saltare del tutto, per il venir meno di alcuni grandi brand, quando Mattarella annuncio' che avrebbe partecipato all'inaugurazione. Per ringraziarlo della sua vicinanza, i vertici della manifestazione gli consegneranno una riproduzione del manifesto della prima edizione del Salone (1961) in una cornice d'eccezione, progettata dal duo di designer Formafantasma e realizzata dal giovane architetto-artigiano Giacomo Moor e dagli ebanisti Gigi Marelli e Giordano Vigano' con il legno degli abeti abbattuti dalla terribile tempesta Vaia del 2018, in val di Fiemme.