Scenari Immobiliari, l'assemblea approva il bilancio 2019, fatturato a +7,2%

Bilancio più che soddisfacente per Scenari Immobiliari, istituto indipendente di studi e ricerche con sedi a Roma e Milano, che ha approvato il documento contabile 2019. Il bilancio si chiude con un fatturato di 3,054 milioni di euro (più 7,2 per cento sul 2018) e un Ebitda di 0,490 milioni di euro (più 1,6 per cento).

L’Ebitda margin è stato del 16,05 per cento, l’utile prima delle imposte di 0,121 milioni di euro.

Nel corso dell’assemblea Mario Breglia è stato confermato presidente operativo e Francesca Zirnstein, direttore generale.

Le linee di business di Scenari Immobiliari sono database immobiliari, valutazioni e pubblicazioni specializzate. “Il nostro istituto -dichiara Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari- compie trent’anni e ha sempre avuto bilanci in utile. Siamo orgogliosi di aver lavorato per la crescita del real estate italiano, sempre in modo indipendente. Nei prossimi giorni presenteremo il programma del 28mo Forum di Santa Margherita, che radunerà i principali operatori sul tema del futuro”.