Scontro tra Mef e Fondazioni sulla rete unica. Rumors

Scontro sulla rete unica. Le Fondazioni azioniste di Cdp non credono più di tanto a un coinvolgimento della Cassa nella rete unica, ovvero all'ingresso in Fibercop. Si rischia, scrive la Stampa, il ritorno nel monopolio. Ma al Mef, racconta il quotidiano torinese, non la pensano così, al punto da dar vita a uno scontro tra Tesoro e Fondazioni. Ad agitare queste ultime, anche problemi regolatori e di Antitrust.

Solo un mese fa Beppe Grillo, aveva spinto per una società per la rete a trazione Tim e con dentro Cdp. “Siamo costretti", aveva scritto, "a registrare a distanza di anni il completo fallimento dell’esperimento “Open Fiber”, la società che avrebbe dovuto spingere la digitalizzazione e lo sviluppo della fibra in tutta Italia. Le aree bianche, quelle su cui per intenderci nessuno voleva investire per dotarle di una rete all’altezza del resto del Paese, continuano ad essere arretrate come il terzo mondo”.