Seco, il colosso dell'Internet compra la tedesca Garz & Fricke per 180 milioni

Seco, fra i principali gruppi italiani attivi nel campo dell'internet delle cose e dell'intelligenza artificiale, ha siglato un accordo vincolante per l'acquisizione della tedesca Garz & Fricke, che sviluppa e realizza soluzioni hardware e software per l’Industrial Internet of Things. Il valore complessivo dell’operazione ammonta a 180 milioni ed include una componente di denaro per 165 milioni, oltre ad azioni Seco di nuova emissione per 15 milioni. Nell'anno in corso il gruppo di Amburgo genererà ricavi per circa 45 milioni, con un Ebitda adjusted superiore a 10 milioni. Dopo l'annuncio, i titoli del gruppo hanno guadaganto a Piazza Affari oltre il 7%.

“L’acquisizione di Garz & Fricke Group è un momento fondamentale nel progetto di crescita di Seco, e rappresenta un’opportunità unica per continuare a creare valore per i nostri azionisti e i nostri clienti, in linea con la strategia che abbiamo comunicato al mercato durante il processo di quotazione. Per noi l’acquisizione di Garz & Fricke Group è un passaggio chiave che ci consente di incrementare la nostra posizione di leadership a livello europeo e globale, di rafforzare la nostra presenza in un mercato strategico come la Germania, oltre che di accelerare ulteriormente la diffusione di Clea su una base clienti sempre più ampia, aggiungendo competenze e tecnologie chiave al nostro portafoglio prodotti per continuare a fornire i più elevati standard di qualità e servizio ai nostri clienti", ha detto l'ad del gruppo italiano, Massimo Mauri.