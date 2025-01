SoftBank snobba DeepSeek e punta tutto su OpenAI: pronto un massiccio investimento da 25 miliardi

Softbank in trattativa per investire fino a 25 mld dollari in OpenAI

Il gigante giapponese degli investimenti tecnologici SoftBank Group è in trattative per investire tra i 15 e i 25 miliardi di dollari in OpenAI, il campione statunitense dell'intelligenza artificiale e creatore di ChatGPT, secondo quanto riportato dal Financial Times. Per il quotidiano finanziario, un tale contributo potrebbe rendere SoftBank il principale finanziatore della start-up americana, sottolineando tuttavia che non è stato ancora finalizzato alcun accordo.

SoftBank e OpenAI sono entrambe associate al progetto “Stargate” per un massiccio investimento in infrastrutture di AI negli Stati Uniti, presentato la scorsa settimana dal presidente americano Donald Trump, che mira a impiegare un totale di 500 miliardi di dollari in quattro anni. L'investimento previsto dal gruppo giapponese in OpenAI si aggiungerebbe al suo impegno immediato di oltre 15 miliardi di dollari in Stargate, afferma il FT, citando fonti non identificate vicine alle trattative.

Se andasse a buon fine l'accordo, sarebbe l'ennesima mossa ambiziosa del fondatore dell'azienda giapponese, Masayoshi Son, per consolidarsi come un leader nel settore dell'IA, approfondendo i legami con OpenAI. L'azienda americana, dalla sua fondazione nel 2015, ha raccolto circa 20 miliardi di dollari in diversi round di finanziamento, tra cui circa 13 miliardi di dollari dal suo principale finanziatore Microsoft, arrivando a una valutazione di 157 miliardi di dollari nel 2024. Il Ceo Sam Altman sta però cercando di ridurre la dipendenza di OpenAI da Microsoft da diverso tempo. Lo scorso anno Softbank si era già mossa sulla società americana, acquistando una partecipazione di 2 miliardi.