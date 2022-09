Soldi dai governi europei alle società elettriche. "Rischio Lehman Brothers"

La questione future di Lipsia e il rischio nuova bolla finanziaria

La crisi energetica sta colpendo duro tutta l'Europa. Le conseguenze delle sanzioni inflitte alla Russia si stanno riversando contro i Paesi dell'Ue. il rischio - si legge sul Corriere della Sera - è di rivivere l'incubo della crisi del 2008, questa volta però nel campo energetico. Così almeno pensa il ministro finlandese dell’Economia Mika Lintilä, che domenica ha varato un soccorso pubblico da dieci miliardi di euro per le imprese elettriche del Paese mentre il governo svedese ne annunciava uno da 23 miliardi per le proprie. Questa situazione "ha gli ingredienti per diventare una Lehman Brothers del settore dell’energia", ha detto Lintilä. Questo perché Putin sta spingendo per cercare di individuare punti oscuri dell'architettura europea dell'energia e colpire su quelli.

Uno di essi - prosegue il Corriere - si trova a Lipsia, in Sassonia. Si chiama European Energy Exchange (Eex): è la principale piattaforma del continente per lo scambio di contratti future dell’elettricità. Sembra un mercato perfettamente efficiente, ma in questi tempi di guerra economica con Putin invece i suoi meccanismi finanziari minacciano di innescare una catena di default per molte decine di miliardi di euro e di obbligare i governi a salvataggi delle imprese elettriche a spese di contribuenti prima ignari, poi furibondi. Vengono vendute grosse quantità di megawattora dai produttori elettrici a 2-3 anni a prezzi prefissati. Ma ora questo sistema rischia di saltare e i governi europei devono intervenire per finanziare le società elettriche nazionali, come già accaduto in Finlandia e Svezia.