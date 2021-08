Sony nel '21 incrementa i ricavi del 15% e alza le stime dell'anno corrente

Nel primo trimestre dell'anno fiscale (aprile-giugno), Sony, il colosso giapponese dell'elettronica di consumo, ha registrato un utile di 211,8 miliardi di yen (circa 1,6 miliardi di euro), con un incremento del 9%, e ricavi in crescita del 15% a 2.256,8 miliardi di yen (17,4 miliardi di euro), grazie ai prodotti elettronici ma anche a musica e cinema.

Come riporta il Sole 24 Ore Radiocor Plus, il colosso hi-tech di Tokyo ha, quindi, deciso di alzare le stime per l'esercizio 2021-2022 che chiude a fine marzo. Ora, la guidance presenta un utile netto di 700 miliardi di yen (la stima precedente era di 660).

Si tratta, in ogni caso, di un risultato che sarebbe in calo del 40% rispetto all'anno record 2020-2021 che tuttavia è stato gonfiato da poste straordinarie e da un beneficio fiscale. Invariata, invece, la stima sui ricavi dell'anno: 9.700 miliardi di yen (75 miliardi di euro). Sony segnala quindi buoni risultati commerciali dalla nuova console Play Station 5, lanciata sul mercato lo scorso autunno a novembre.