Sport Horizon Holding mette in rete un terzo bilancio negativo: perdite per 140mila euro per il club deal torinese (tra i soci Chiellini)

Sport Horizon Holding: ancora perdite per il club deal torinese

Terzo bilancio consecutivo in rosso per Sport Horizon Holding (Shh), club deal basato a Torino per investire in startup sportech, fondato nel 2021 da Romy Gai (per 14 anni chief revenue officer e direttore marketing della Juventus) e Beniamino Savio, oggi rispettivamente presidente di Awe International Group e ceo diAwe Sportcon base a Londra.

Qualche giorno fa, infatti, nel capoluogo piemontese s’è svolta l’assemblea degli azionisti presieduta da Roberto Santoro, che ha approvato il bilancio 2023 chiuso con una perdita di 140mila euro rinviata a nuovo, di poco inferiore a quella di 163mila euro dell’anno prima. Tra i soci di Shh figurano fra gli altri l’avvocato Bruno Bartocci di Legance, il calciatore Giorgio Chellini e alcuni manager della quotata Scm Sim che è arranger di Shh negli investimenti. Questi investimenti valgono a bilancio quasi 2 milioni e sono stai fatti fra l’altro in Buddy Gears (gilet da ripresa) per 40mila euro finita però da poco in liquidazione, Punbchlab (app di boxe focus) per 150mila euro, Pay Your Future (piattaforma per costruire attività di csr) per 300mila euro, Wes (e-bikes) per 100mila euro e Ludi Therapeutics (biotecnologie per lo sport) per 400mila euro oltre a quote in altre startup (Aworld, Hoopers, Sportwig, Crowdsurf e Fpg).

Ssh punta a raccogliere dagli investitori 4-6 milioni, per poi effettuare le exit tramite quotazione all’Euronext Growth Milano nel giro di 5 anni.