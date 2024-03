Stevanato cerca fondi e avvia un'offerta pubblica di azioni per 300 mln

Pharma, il gruppo Stevanato cerca fondi

Il gruppo Stevanato, leader nella fornitura di soluzioni per il contenimento, la somministrazione e la diagnostica dei farmaci nel settore biotecnologico e delle scienze della vita, ha lanciato un'offerta pubblica di azioni ordinarie del valore complessivo di 300 milioni di dollari.

Di questi, 150 milioni di dollari sono stati offerti direttamente dal gruppo Stevanato, mentre i restanti 150 milioni di dollari sono stati offerti da Stevanato Holding, sua affiliata e principale azionista, detentrice attualmente del 78% delle azioni ordinarie in circolazione del Gruppo Stevanato.

In aggiunta, sia il gruppo Stevanato che l'azionista venditore hanno previsto di concedere ai sottoscrittori un'opzione, esercitabile entro 30 giorni dalla data del supplemento al prospetto definitivo, per l'acquisto di ulteriori azioni ordinarie fino al 15% del totale delle azioni offerte nell'ambito dell'offerta, alle medesime condizioni.

I proventi netti derivanti dall'offerta saranno impiegati per finalità aziendali generali, compresi investimenti in corso, esigenze di capitale circolante e per garantire un adeguato livello di flessibilità operativa e strategica. Morgan Stanley e William Blair agiscono come joint book-running manager e rappresentanti dei sottoscrittori dell'offerta.