StMicroelectronics ospiterà Tower nella fabbrica Agrate R3

StMicroelectronics e Tower Semiconductor, attiva nella produzione di wafer di silicio per dispositivi a semiconduttore per conto terzi (foundry) e nella fornitura di soluzioni nel campo dei semiconduttori analogici ad alto valore, hanno siglato un accordo in base al quale St ospitera' Tower nella fabbrica Agrate R3 da 300 mm attualmente in costruzione nel suo sito di Agrate Brianza, in provincia di Monza Brianza.

St e Tower, che condivideranno lo spazio nella clean room (camera bianca) e l'infrastruttura dell'impianto, uniranno le proprie risorse per accelerare la crescita programmata delle attivita' di produzione, una volta superata la fase di qualificail (ramp-up), fattore chiave per raggiungere un alto livello di utilizzo degli impianti e, di conseguenza, un costo competitivo per wafer di silicio. In particolare, St condividera' la clean room (camera bianca) di R3, dove Tower avra' a disposizione un terzo dello spazio totale per installare le proprie macchine. Si prevede che la fabbrica sia pronta per l'installazione delle attrezzature quest'anno e che la produzione parta nella seconda meta' del 2022.

"Il parametro chiave per la performance industriale ed economica di una fabbrica e' il suo livello di utilizzo. Con Tower avremo un grande partner per la produzione in volumi di dispositivi analogici, di potenza e a segnale misto, che ci consentira' di qualificare e fare il ramp-up della fabbrica Agrate R3 a 300 mm in tempi molto piu' brevi", ha detto l'amministratore delegato di St Jean-Marc Chery, sottolineando che "avremo cosi' la possibilita' di utilizzare l'impianto a livelli ottimali gia' quasi nelle prime fasi di produzione. La capacita' produttiva della fabbrica a pieno regime potrebbe essere perfino superiore rispetto alle stime del 2018, quando abbiamo avviato il progetto".

Secondo Russell Ellwanger, Ceo di Tower, sara' possibile "piu' che triplicare la capacita' di foundry da 300 mm di Tower per servire in maniera ottimale la crescente domanda dei nostri clienti in questi mercati in forte crescita".