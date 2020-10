Superbonus 110%, è caos. Scontro sulla durata. Superbonus 110%: come funziona?

SUPERBONUS 110%, COME FUNZIONA? SPARISCE DAL DPB. IL MEF: E' GIA' STATO PROROGATO

Sull'incentivo alle ristrutturazioni green è scoppiato il caos: "E' folle non estendere il Superbonus", hanno tuonato i parlamentari M5s. "è una rivoluzione, è impensabile non darle gambe prolungandola almeno per tre anni". L'agitazione dei cinque stelle è motivata dalle tabelle contenute nel Documento programmatico di Bilancio che il governo ha inviato a Bruxelles per un primo esame della manovra "a fine mese", come ha ricordato il commissario Paolo Gentiloni: nel Dpb compare la proroga di vari bonus edilizi, dall'ecobonus al bonus facciate, ma non del 110%. In sostanza la misura, che e' comunque gia' finanziata per i lavori avviati fino a dicembre 2021, al momento non sarà prorogata con la legge di Bilancio perchè, è la spiegazione che si affrettano a dare dal governo, arriverà "con i fondi del Recovery Plan". La decisione, assicurano dal Mef, è già stata presa, si tratta solo di attendere quindi "l'allocazione delle risorse” europee.

SUPERBONUS 110%, IPOTESI 3 ANNI IN BILICO, POSSIBILE STOP A LUGLIO?

E' in bilico l'ipotesi di un rinnovo triennale del superbonus al 110%: il credito di imposta per l'efficientamento energetico e la sicurezza contro il rischio sismico in scadenza il 31 dicembre potrebbe essere rinnovato di soli 6 mesi e non tre anni come atteso in un primo momento. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al dossier, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al momento valuterebbe l'opportunità di una proroga fino al mese di luglio, a causa degli alti oneri finanziari dell'intervento introdotto con il dl Rilancio e ad oggi usato solo per un 10%. Tra ritardi e complessità della norma, infatti, il credito d'imposta per l'edilizia 'green' ha stentato a muovere i primi passi ma, finalizzati tutti i passi attuativi, adesso l'intervento potrebbe decollare dando spinta ad un settore cruciale per gli investimenti e quindi il pil dopo la forte contrazione per le misure anti-Covid. In prima fila per un rinnovo triennale del superbonus il Movimento 5 Stelle e il sottosegretario al Mef Alessio Villarosa. "Per prorogare il superbonus per tutto il 2021, intanto, si possono usare i soldi non spesi del 2020 oltre ai grants previsti dal Recovery plan visto che la misura risponde ai criteri di sostenibilità e efficientamento richiesti da Bruxelles", spiega Villarosa. "Noi chiediamo il rinnovo per almeno tre anni", incalza, spiegando che l'effetto moltiplicatore del superbonus è tra i più elevati mai visti negli ultimi anni di politiche di rilancio dell'economia".

SUPERBONUS 110%, QUANTO DURA? M5S: EFFICACE SE PRE 3 ANNI

"Il Movimento 5 stelle in questi mesi si è battuto con tenacia per dare concretezza al superbonus del 110% per i lavori di efficentamento energetico e di adeguamento antisismico per gli edifici privati. Abbiamo limato man mano varie storture e si e' cercato di ampliare piu' possibile la platea, perche' riteniamo sia una opportunita' importante per dare slancio in modo virtuoso a un settore come quello dell'edilizia. Questa misura, per avere efficacia reale, ha bisogno dei suoi tempi. Per questo e' indispensabile dare al provvedimento un orizzonte pluriennale. Come M5s, riteniamo che servano almeno tre anni per avere quell'effetto moltiplicatore, che, come provano diversi studi, questo meccanismo fiscale puo' portare. Pertanto ci batteremo affinche' la misura abbia l'estensione piu' adeguata: in tempi di Recovery Fund, dare al superbonus 110% un orizzonte breve sarebbe insensato". Cosi' in una nota i senatori M5s della commissione Industria, Commercio e Turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Elena Botto, Marco Croatti, Emanuele Dessi', Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro.

SUPERBONUS 110%, SECONDE CASE? GIA' FINANZIATA PER TUTTO IL 2021

In merito alle notizie di stampa sulla durata del superbonus al 110%, fonti del Mef precisano che “la proroga del superbonus è già stata decisa ma non era oggetto della legge di bilancio 2021. Mentre gli altri bonus (facciate, ecobonus) scadranno il 31 dicembre prossimo, dunque ''è stato doveroso prevederne e finanziarne la proroga, il superbonus al 110% è già finanziato fino al 31 dicembre 2021 (per sisma e condomini fino al 30 giugno 2022)”. La sua proroga, ricordano le fonti, “è prevista e avverrà con i fondi del Recovery Plan sulla base dell'allocazione delle risorse che verrà decisa”.