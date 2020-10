Swiss Bank scommette sulla tokenizzazione

di Vincenzo Caccioppoli

Un fondo di investimento fintech lanciato di recente gestito da Lombard Odier Investment Managers, il ramo di asset management della banca privata svizzera Swiss Bank, fondata nel 1796, sta cercando società focalizzate sulla "tokenizzazione". Il gestore del fondo ha lanciato la sua nuova strategia fintech a maggio e da allora ha accumulato $ 250 milioni di asset nonostante le difficili condizioni di mercato. Jeroen van Oerle, gestore globale di portafogli azionari fintech per il fondo, ha dichiarato al giornale americano online Block, specializzato in criptovalute, che il suo team sta adottando un approccio "pick and shovel" per investire nel campo delle risorse digitali, con particolare attenzione alle società coinvolte nel processo di tokenizzazione, che implica il collegamento di beni reali a registri distribuiti. Quando parliamo di tokenizzazione, intendiamo la possibilità di rappresentare il valore di un certo bene o di una certa azione in tanti token, per custodirli o scambiarli su blockchain. La tokenizzazione è quindi la conversione dei diritti di un bene, in un token digitale registrato su una blockchain, dove il bene reale e il token sono collegati da uno contratto intelligente. La tokenizzazione è un nuovo processo rivoluzionario, in cui i beni del mondo reale diventano gettoni, passando a un sistema digitale su blockchain. Gli investitori possono “liquefare” le risorse del mondo reale, mantenendo le caratteristiche del bene. La Banca svizzera da tempo ha rivolta l’attenzione al mondo della blockchain e delle criptovalute, ora con la creazione di questo fondo ha portato il gruppo ad investire in una società di consulenza e software, di cui van Oerle non avrebbe rivelato i nomi. In qualità di investitore nei mercati pubblici, il fondo fintech Lombard Odier si rivolge a società generatrici di entrate con una capitalizzazione di mercato di almeno $ 500 milioni. Secondo van Oerle, c'è una carenza di società quotate in borsa che si concentrano esclusivamente sulla tokenizzazione. I criteri di investimento del fondo limitano il suo universo di società di asset digitali. Ma il suo mandato va oltre la tokenizzazione. La definizione di Van Oerle di fintech è "tutta la tecnologia che migliora i servizi finanziari esistenti o consente la creazione di nuovi". Ciò include società di pagamenti, sicurezza informatica, finanza personale e software. Per quanto riguarda le risorse digitali, van Oerle ritiene che il fondo sarà in grado di andare oltre le sue tattiche "scelte e spala" entro i prossimi cinque anni. Quindi inizierà a scegliere i vincitori, ha detto. "Un paio di anni fa, ogni incontro è iniziato con" immagina un mondo ", giusto? Ora, penso che siamo passati da quella fase a una fase di proof of concept, che è avvenuta negli ultimi tre anni. E ora ci stiamo spostando di nuovo ai primi segni della fase iniziale di implementazione ", ha affermato. "Entro i prossimi cinque anni vedremo sicuramente chi trarrà vantaggio da questo tipo di nuovi asset che arrivano sul mercato e la mia previsione sarebbe che si tratta per lo più di aziende che non conosciamo oggi, che non sono pubblicamente note ma che può crescere abbastanza velocemente una volta che c'è trazione in questo campo di innovazione. "