Tasse, global minimum tax su Google&C. I Grandi a un passo dall'accordo

L’Ue accelera sul tema della tassazione delle grandi imprese, in particolare dei giganti digitali. L'occasione è il G7 finanziario aperto ieri a Londra, dove i ministri dell'economia dei quattro big dell'Unione, Francia, Germania, Italia e Spagna, si sono presentati compatti con una proposta comune per arrivare ad un accordo globale sulla tassazione delle aziende, sfruttando anche l'attenzione sul tema da poco rilanciata dall'amministrazione Usa. Negli anni di Donald Trump alla Casa Bianca, come in quelli di Barack Obama, gli Stati Uniti non avevano mai accettato che il Gruppo dei sette si chiedesse come tassare le Big Tech.

Ma ora con la pandemia i colossi a stelle e strisce del web, i loro manager e gli azionisti sono divenuti il simbolo di una diseguaglianza nella società ormai ritenuta intollerabile. Negli Stati Uniti come in Europa. E anche i governi dei Paesi più forti iniziano a temere che i grandi gruppi tecnologici diventino così liquidi e potenti da mettere in discussione le prerogative degli Stati. L’ultima offerta del presidente americano Joe Biden agli europei è una "global minimum tax" del 15% sulle cento imprese con i maggiori utili, quale che sia la loro nazionalità.

Un’azienda dovrebbe pagare nel resto del mondo tasse almeno per il 15% dei profitti, se trasferisce questi ultimi in un paradiso fiscale che preleva di meno. "Ci impegniamo a definire una posizione comune su un nuovo sistema di tassazione internazionale", hanno affermato i quattro paesi in una lettera pubblicata dal Guardian.

"Siamo fiduciosi che questo creerà il lo slancio necessario per raggiungere un accordo globale al G20 di Venezia a luglio", hanno spiegato i ministri dell'economia dei quattro paesi, il francese Bruno Le Maire, il tedesco Olaf Scholz, l'italiano Daniele Franco e la spagnola Nadia Calvino, esprimendo ottimismo: "E' alla nostra portata. Facciamo in modo che accada. Lo dobbiamo ai nostri cittadini". Probabilmente riuscirà solo a stabilire il principio di una “global minimum tax”, senza indicare di quanto.

Ne riparleranno i capi di Stato e di governo del G7 tra una settimana sulla costa inglese. Ma come ha spiegato il Corriere della Sera, oltre al quantum dell’aliquota, il nodo principale sia come andrebbe ripartito gettito: quanto al Paese dove l’impresa ha la sua casa madre (quasi sempre, gli Stati Uniti), quanto nei Paesi dove si realizzano le vendite (spesso, in Europa) e quanto dove avviene la produzione materiale per esempio di uno smartphone (di solito, nell’Asia emergente).