Tavares, dopo la maxi-liquidazione da 100 milioni da Stellantis vuole investire in una compagnia aerea portoghese

Tavares verso l'ingresso nel capitale di Tap? L'investimento nella compagnia aerea portoghese dopo l'addio a Stellantis

Dopo aver lasciato Stellantis, il portoghese Carlos Tavares sta valutando la possibilità di svolgere un ruolo nella privatizzazione di Tap Air Portugal, come investitore o direttore non esecutivo. Lo ha dichiarato lui stesso in un'intervista al settimanale Expresso. L'ex capo della casa automobilistica ha rivelato di essere stato avvicinato da “un gran numero di amici che sono venuti a chiedermi se volessi partecipare a questo progetto di privatizzazione”.

Pur affermando che “non è stata presa alcuna decisione”, Tavares ha sostenuto che lo Stato portoghese potrebbe vendere parte del capitale di TAP a uno dei suoi concorrenti europei, proteggendo al contempo gli interessi economici del Paese, che dipende fortemente dal turismo.

“Potrebbero esserci sinergie, ma il controllo della compagnia rimarrebbe in Portogallo”. L'ex amministratore delegato di Stellantis è stato vago sul suo possibile ruolo: “Potrebbe essere a livello di consiglio di amministrazione, potrebbe essere a livello di investitori, ma probabilmente non esecutivo”.

Rinazionalizzata d'urgenza per beneficiare di un'iniezione di 3,2 miliardi di euro di fondi pubblici, TAP Air Portugal sarà nuovamente privatizzata, con la vendita di almeno il 51% del suo capitale.

La vendita, che dovrebbe essere completata nel 2025, sta attirando l'interesse delle compagnie aeree europee Air France-KLM, Lufthansa e del gruppo IAG (British Airways e Iberia). Il governo portoghese, con il quale Tavares afferma di non aver avuto alcun contatto, aveva recentemente espresso interesse da parte di una dozzina di soggetti, tra cui società extraeuropee e fondi di investimento.