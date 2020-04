Terna lancia piattaforma blockchain per la flessibilità del sistema.

Terna, TenneT e Swissgrid hanno presentato oggi una nuova piattaforma basata su tecnologia Blockchain che agevolerà l’inclusione di piccole risorse energetiche distribuite nel processo di bilanciamento della rete elettrica.

Equigy, questo il nome della piattaforma, collegherà le risorse distribuite alla fornitura di servizi di dispacciamento (ad esempio i veicoli elettrici o le unità di storage residenziali), e coinvolgerà anche gli altri stakeholders della filiera (aggregatori e Original Equipment Manufacturers), consentendo l’abilitazione estesa di nuove risorse di flessibilità a supporto del Sistema Elettrico, in un’ottica di scalabilità e standardizzazione dei processi da parte dei maggiori TSO europei.

"In un sistema elettrico sempre più integrato e complesso - si legge in una nota diramata dall'azienda -, Equigy rappresenta, infatti, uno sforzo intersettoriale volto a stabilire un nuovo standard europeo per i mercati della flessibilità rompendo le barriere, soprattutto economiche, che finora hanno ostacolato la partecipazione di risorse non tradizionali".

La piattaforma sarà prima lanciata in Italia, Paesi Bassi, Germania e Svizzera, per poi poter essere estesa anche ad altre nazioni, come la Danimarca (dove il TSO Energinet ha già manifestato il proprio interesse ad aderire).

La tecnologia e il software saranno forniti gratuitamente e saranno open source per incoraggiare lo sviluppo di applicazioni secondarie lungo la catena del valore dell'energia. Il sistema non è esclusivo e sarà facoltà dell’aggregatore decidere se avvalersi o meno dei servizi della piattaforma.

"I TSO - aggiunge la nota - si stanno impegnando in questa attività senza alcun interesse commerciale e con l'unico scopo di agevolare l’inclusione delle risorse energetiche distribuite, sostenendo la trasformazione verso un sistema elettrico “neutrale” dal punto di vista climatico".