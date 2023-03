Terremoto nella sicurezza e crepe nel governo: si dimette il direttore Baldoni

Cybersicurezza, crepe nel governo Meloni: si dimette Baldoni

Scossa di terremoto nell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale: si è dimesso Roberto Baldoni. Il professore era stato nominato nell'agosto 2021 e aveva assunto il mandato da settembre 2021. In precedenza era stato vice direttore generale del Dis per sviluppare l'architettura nazionale di cybersecurity e coordinare le azioni di mitigazione degli attacchi cyber con impatto sulla sicurezza nazionale. Dal 2002 professore ordinario di Informatica all'Università La Sapienza di Roma, fondò nel 2011 e diresse fino al 2017 il primo centro di ricerca in Italia su "Cyber Intelligence e Sicurezza Informatica".

Secondo quanto scrive l’Ansa, "qualcosa si è rotto con il governo Meloni, che pure finora non aveva toccato alcuna casella nel comparto della sicurezza: una mancanza di fiducia avvertita da parte dell'Esecutivo potrebbe aver determinato la scelta del professore. Ora si punterà a dare al più presto una nuova guida ed un nuovo slancio all'Agenzia".

Tra i compiti dell'organismo il supporto ai soggetti pubblici e privati nazionali, che erogano servizi essenziali, nella prevenzione e mitigazione degli incidenti, nonché ai fini del ripristino dei sistemi, nonchè la promozione di campagne di sensibilizzazione e diffusione della cultura della cybersicurezza. Sempre secondo quanto scrive Ansa il governo ora punta a sostituire in tempi brevi il professore per dare una nuova guida all'Agenzia, che ha in Nunzia Ciardi il vicedirettore.