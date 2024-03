Il governo tratta con Musk per produrre camion e furgoni a marchio Tesla

Tesla e governo in trattativa per un sito di camion in Italia

Tesla è in trattative con il governo italiano per avviare la produzione di camion e furgoni elettrici nel Paese, come riportato dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Tali trattative, definite come un susseguirsi di "stop and go" nel corso dei mesi, sarebbero in corso da diverso tempo.

Secondo quanto riportato da fonti industriali al giornale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy avrebbe intensificato il dialogo con un possibile nuovo attore nel settore automobilistico, con particolare attenzione verso la Tesla di Elon Musk. Tali contatti, descritti come i più significativi, sarebbero in corso da circa l'estate scorsa, parallelamente ad altri incontri con tre produttori cinesi, interessati a potenziali investimenti nel settore dei veicoli elettrici: Byd, Great Wall Motors e Chery Automobile.

Il Sole riporta che il dialogo con Chery Automobile sarebbe avanzato negli ultimi mesi, con una serie di ispezioni condotte in ex aree industriali del Sud italiane, suggerite come possibili siti di produzione da funzionari del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'obiettivo di attrarre un altro costruttore nel Paese sarebbe quello di garantire un importante investimento in Italia, oppure, almeno, di stimolare la competizione con Stellantis, proponendo al gruppo guidato da Carlos Tavares una concorrenza significativa sul territorio nazionale.