Tesla tronca la produzione auto in Germania dopo gli attacchi nel Mar Rosso

Ritardi Mar Rosso, Tesla Germania sospende la produzione di auto elettriche

Il produttore di auto elettriche Tesla ha annunciato che sospenderà per due settimane la maggior parte della produzione nel suo stabilimento in Germania, giustificandosi con la carenza di componenti dovuta a ritardi di spedizione causati dagli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso. La sospensione è stata resa nota poche ore prima che Stati Uniti e Gran Bretagna annunciassero di aver effettuato attacchi aerei contro i ribelli sostenuti dall’Iran a causa delle loro ripetute minacce alle navi nella principale via navigabile.

Gli attacchi del Mar Rosso hanno portato a ritardi che hanno creato un "gap nelle catene di approvvigionamento", con la conseguente sospensione della produzione nello stabilimento a sud-est di Berlino ("ad eccezione di alcuni settori"), ha spiegato Tesla garantendo che "dal 12 febbraio la produzione riprenderà a pieno ritmo". La fabbrica Tesla fuori Berlino è stata aperta nel 2022 e impiega 11.500 persone, producendo circa 250mila veicoli all’anno: nei progetti dell’azienda, c’è l’espansione della struttura per raddoppiare la produzione.