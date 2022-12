Tim, Sarmi entra nel Cda al posto del consigliere Cadoret

Tim, Sarmi cooptato in Cda all’unanimità

Il consiglio di amministrazione di Tim ha cooptato all’unanimità Massimo Sarmi, attuale presidente di Fibercop ed ex amministratore delegato di Poste, in sostituzione di Frank Cadoret, dimessosi lo scorso 16 novembre. A breve sarà diffuso un comunicato ufficiale di Tim.

Sarmi, avverte Tim nella nota in cui ufficializza la sua cooptazione nel board, si qualifica come consigliere non esecutivo e detiene 1.815 azioni della società.