Torino, Lifenet Healthcare acquisisce il Centro Medico Chiros

LIfenet Healthcare, a due anni dall’acquisto del CeMeDi (Centro Medico Diagnostico) di corso Massimo d’Azeglio il gruppo si estende a Torino

Lifenet Healthcare ha acquisito il Centro Medico Chiros, storico poliambulatorio specialistico di via Vittorio Amedeo II 8, che comprende anche il poliambulatorio privato CSEH di via dei Mille 9. Il Centro , con circa 200 professionisti tra medici, tecnici, infermieri e personale specializzato, offre diverse prestazioni che spaziano dalle visite, alla diagnostica per immagini, dalla riabilitazione alla fisioterapia, coniugando professionalità e un parco tecnologico all’avanguardia.

La struttura sanitaria privata è accreditata per tutta una serie di prestazioni con il Servizio Sanitario Nazionale ed è anche convenzionato con numerosi fondi integrativi e assicurazioni.

Chiros e CeMeDi lavoreranno in piena sinergia attraverso una strategia comune messa in atto dal management che sarà condiviso tra le due strutture: Franco Perona è stato nominato amministratore delegato, Immacolata De Filippis assume la carica di direttore operativo, Claudio Ostorero sarà il procurement & facility manager e Andrea Bresso administration & controlling manager.

“Siamo onorati che i soci di Chiros, torinesi di lunga tradizione, abbiano scelto di affidare a noi il futuro della struttura di via Vittorio Amedeo II – commenta Nicola Bedin, Presidente di Lifenet Healthcare”. “Ci impegneremo al massimo per onorare la fiducia che ci è stata accordata”.

Il nuovo CEO, Franco Perona, aggiunge: “Siamo convinti che Chiros, insieme al CeMeDi, possa rafforzarsi ulteriormente come polo di riferimento per la città e siamo entusiasti di poter cominciare questo nuovo percorso che punterà a far crescere la struttura, anche attraverso investimenti in innovazione tecnologica.