TikTok, Trump apre alle trattative: quattro gruppi in pole per l’acquisto delle attività americane

TikTok, Trump annuncia che ci sono quattro gruppi interessati all’acquisto

Il futuro di TikTok negli Stati Uniti è sempre più incerto. Domenica, il presidente Donald Trump ha rivelato che la sua amministrazione starebbe trattando con quattro gruppi diversi per la vendita della piattaforma, di proprietà della compagnia cinese ByteDance.

A bordo dell’Air Force One, il tycoon ha parlato di un possibile accordo imminente, ma con il solito tono vago che lo contraddistingue. Ha affermato che le trattative sono in corso con "quattro gruppi diversi" e che "molte persone sono interessate". Tuttavia, ha evitato di entrare nei dettagli su chi siano questi gruppi. Nonostante ciò, alcuni nomi noti sono stati già menzionati nei mesi scorsi come potenziali acquirenti, tra cui Microsoft e Oracle, due colossi tecnologici americani, che avevano mostrato interesse ad acquisire le operazioni statunitensi di TikTok. Oltre a questi, spunta anche il nome di Frank McCourt, l’ex proprietario dei Los Angeles Dodgers, che ha creato una cordata, chiamata "Project Liberty", per acquisire TikTok.

Un'altra proposta interessante arriva anche dalla startup di intelligenza artificiale Perplexity AI, che avrebbe presentato una proposta di fusione con TikTok America. Questa proposta, che valuta TikTok circa 50 miliardi di dollari, ha attirato l'attenzione anche di Amazon, che ha investito nella società.

La situazione di TikTok è diventata complessa a partire dal 19 gennaio, quando è entrata in vigore una legge che imponeva a ByteDance di vendere le sue operazioni negli Stati Uniti entro un termine prestabilito per motivi di sicurezza nazionale, o altrimenti affrontare il divieto della piattaforma nel paese. Trump, all’epoca, ha firmato un ordine esecutivo concedendo una proroga di 75 giorni a ByteDance, rinviando la decisione finale a un termine fissato per il 5 aprile.

Tuttavia, nonostante le dichiarazioni di Trump e l'interesse di questi gruppi, ByteDance continua a resistere all'idea di cedere la sua piattaforma. La compagnia cinese ha ripetutamente affermato che non intende vendere TikTok, tuttavia, la scadenza del 5 aprile si avvicina, e con essa la necessità di un accordo che potrebbe cambiare il corso delle trattative.