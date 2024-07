Trump, guadagnati 500 milioni dopo l'attentato. Come ha fatto il tycoon ad arricchirsi ancora di più

Trump, guadagnati 500 milioni di dollari dopo l'attentato. Così il candidato presidente si è arricchito ancora di più

Nonostante Donald Trump abbia perso un quarto del suo orecchio destro, il candidato presidente americano può rallegrarsi (oltre che per l’essere sopravvissuto praticamente per miracolo) ammirando un gruzzolo non indifferente generatosi dopo l’attentato del 13 luglio.

Le azioni della Trump Media (la principale società di Trump, editrice del suo social network Truth), sono cresciute di oltre l’11% rispetto a venerdì 12 luglio, giorno prima della sparatoria che ha visto morire un pompiere, il quale ha fatto scudo con il proprio corpo per proteggere la sua famiglia.

Nel dettaglio, mentre prima dell’attentato le azioni di Trump si aggiravano sui 30,89 dollari per una capitalizzazione totale di 6,2 miliardi di dollari, oggi invece il titolo balla con stabilità sui 34,38 dollari per azione, per un totale di 6,96 miliardi di dollari.

Facendo due conti, dunque, la società di Donald Trump (posseduta per il 65% dal candidato presidente) ha guadagnato oltre 700 milioni di dollari di valore in circa un mese. Dunque, nel caso “The Donald” volesse vendere le proprie azioni per incassare la plusvalenza, senza considerare le tasse porterebbe a casa poco meno di 500 milioni di dollari. Mica briciole, verrebbe da dire.

Certo, resta il fatto che, per quanto questo incremento del valore sia considerevole e possa far ben sperare il business di Trump, è anche vero che rispetto ai primi rialzi post-attentato e a tutte le emozioni che ne sono conseguite, il titolo si è assestato di molto.

Lunedì 15 luglio, infatti, al debutto delle Borse mondiali dopo il clamoroso attentato di sabato, il titolo in Borsa della Trump Media è schizzato fino a superare i 40 dollari per azione (+30% circa), arrivando a un massimo di 40,58 dollari. Nel caso il rialzo si fosse mantenuto fino a oggi, il guadagno per la società di Trump sarebbe stato di circa 1,96 miliardi di dollari. Per Trump, invece, avesse voluto ritirare la plusvalenza, si sarebbe trattato di un tesoretto di oltre 1,2 miliardi di dollari.