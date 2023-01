Twitter, Musk non paga l'affitto: chiude il quartier generale di Singapore

Twitter, Musk non paga l'affitto: chiude la sede di Singapore

Nuovi guai per Elon Musk. Secondo quanto rivelato da fonti vicine a Twitter da Business Insider, il principale ufficio del social network a Singapore, quartier generale dell’azienda in Asia, è stato chiuso ieri, giovedì 12 gennao, a causa del mancato pagamento. Un’altra decina chiuderà per lo stesso motivo.

Anche per la sede di San Francisco ci sono dei pagamenti in arretrato. E, secondo quanto scritto nei giorni scorsi dal New York Post, il proprietario dell’immobile avrebbe già fatto causa all’azienda.