Ubs supera le attese nel secondo trimestre: utile oltre il miliardo

Ubs: nel II trim utile a 1,1 mld dlr, meglio delle stime

Il gigante bancario svizzero Ubs ha registrato un utile netto del secondo trimestre migliore del previsto, superiore a 1,1 miliardi di dollari (1 miliardo di euro), e sta procedendo con l'integrazione del Credit Suisse, perseguendo risparmi sui costi. L'utile di questo trimestre non è paragonabile a quello del secondo trimestre del 2023, quando era stato falsato da una plusvalenza contabile eccezionale che lo aveva gonfiato a 29 miliardi di dollari in seguito all'acquisizione forzata del Credit Suisse. Tuttavia, il risultato è stato nettamente superiore alle previsioni. Gli analisti si aspettavano un utile medio di 608 milioni di dollari nel secondo trimestre.

Il fatturato invece è sceso del 7% a quasi 11,1 miliardi di dollari, appesantito da un calo del reddito da interessi, che tuttavia è stato in parte compensato dalla buona performance dei mercati dei capitali, a vantaggio in particolare delle attività di investment banking, i cui ricavi sono aumentati del 38%. Nel corso del secondo trimestre il gruppo ha raggiunto una serie di traguardi nella fusione con il Credit Suisse. In particolare, ha ottenuto ulteriori 900 milioni di dollari di risparmi, rispetto a circa 1 miliardo di dollari nel primo trimestre, portando il totale dei risparmi già ottenuti a 6 miliardi di dollari. La banca punta a realizzare risparmi per 7 miliardi di dollari entro la fine del 2024, pari al 55% del suo obiettivo di 13 miliardi di dollari entro la fine dell'anno.