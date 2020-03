Ue verso lo stop al Patto di stabilità.Le nuove linee guida sulla flessibilità

Clausola anti-crisi del Regolamento 1466/97 sulla sorveglianza dei bilanci, che di fatto sospende gli aggiustamenti di bilancio in caso contrazione severa dell'economia. In più, esclusione dal calcolo del deficit di tutte le misure per contenere e contrastare l'epidemia di Covid-19, per il sistema sanitario, per sostenere imprese, regioni e lavoratori. E in caso di crescita negativa o crollo delle attivita', gli sforzi di bilancio richiesti ai Paesi si adatteranno alla situazione specifica dell'economia che si e' creata in conseguenza dell'epidemia.

Queste, salvo modifiche, sono le principali linee guida del Patto di stabilita' che la Ue presentera' domani, secondo quanto appreso dall'Ansa. Le linee guida sulla flessibilita' del Patto che la Commissione europea presentera' domani, chiariranno che tutta la spesa che i Governi dirotteranno per aiutare i settori piu' colpiti dalla crisi sara' considerata legata a circostanze eccezionali, e quindi non calcolata ai fini del deficit perche' coperta dalla flessibilita'. Non soltanto le spese una tantum, che venivano scomputate anche prima, ma anche quelle strutturali finiranno fuori dal calcolo.

Agli Stati membri verra' quindi consentito di deviare temporaneamente dai target di bilancio fissati dalle raccomandazioni, per tutte le spese si sostegno all'economia e al sistema sanitario. Di fatto, quindi, spiegano fonti Ue, le raccomandazioni Ue esistenti non si applicheranno perche' verra' presa in considerazione la situazione specifica di ogni Paese.