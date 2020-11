Unicredit, nuove nomine nel Senior Management del Gruppo

UniCredit S.p.A. ha nominato oggi Serenella De Candia Chief Compliance Officer (CCO) del Gruppo a far data dal 1° dicembre 2020. In qualità di CCO, Serenella De Candia, in precedenza responsabile della funzione di Internal Audit, succederà a Carlo Appetiti che, per conto del Gruppo UniCredit, si dedicherà a un progetto a supporto dell’economia del Paese. Guglielmo Zadra, attualmente responsabile di Group Regulatory Affairs, sarà promosso dal 1° dicembre subentrando a Serenella De Candia come responsabile di Internal Audit. Cesare Bisoni, Presidente di UniCredit, ha detto: "A nome del Consiglio di Amministrazione, vorrei dare a Serenella e Guglielmo il più caloroso benvenuto nei loro nuovi ruoli. Sono lieto che siano stati selezionati candidati interni che potranno svolgere appieno il loro nuovo compito da subito, grazie alla profonda conoscenza che già hanno del nostro Gruppo". Jean Pierre Mustier, Chief Executive Officer di UniCredit, ha dichiarato: "Vorrei congratularmi con Serenella per la sua nuova nomina che, anche grazie alla sua esperienza in Audit, rafforzerà ulteriormente la funzione di Compliance. Guglielmo, con la sua profonda conoscenza del Gruppo e la diversificata esperienza in ambito finanziario e di rischi, continuerà lo sviluppo, di successo, della funzione di Internal Audit. A nome del Management Team vorrei anche ringraziare Carlo per l'impegno offerto negli ultimi anni; Carlo fa parte del Gruppo dal 2013 e ha ricoperto il ruolo di Chief Compliance Officer a partire dal dicembre 2014 dando un costante stimolo all’accrescimento della cultura della Compliance all’interno del Gruppo, coerente con le best practice internazionali. Carlo farà parte di una importante nuova iniziativa che supportiamo come Gruppo e dove so che darà un rilevante e positivo contributo." Dopo un avvio di carriera in Arthur Andersen nel settore della revisione contabile, Serenella De Candia, è entrata in UniCredit nel 2000, coprendo posizioni di crescente responsabilità nell’area dell’Internal Audit. Dopo una parentesi come responsabile Internal Audit nel gruppo Mediolanum tra il 2008 e il 2010, è rientrata nel Gruppo UniCredit nel 2011, proseguendo la propria carriera professionale che la ha portata nel settembre 2016 a diventare Chief Audit Executive del Gruppo. Dopo avere lavorato a Londra tra il 1997 e il 2008 nell’area della revisione contabile e dell’investment banking, Guglielmo Zadra, , è entrato in UniCredit nel 2008 come capo della Pianficazione e della Strategia, prima di passare all’area Rischi. Tra il 2016 e l’aprile 2020 ha coperto il ruolo di membro del Management Board/CFO presso UniCredit Bank AG in Germania. Dal maggio 2020 è responsabile di Group Regulatory Affairs.