unicredit sigla accordo cooperazione commerciale con la cinese icbc

UniCredit ha siglato con la cinese Industrial and Commercial Bank of China (Icbc) un memorandum d'intesa (MoU) per rafforzare la cooperazione commerciale e le soluzioni per i clienti nei settori Global Transaction Banking (GTB), Debt Capital Markets, Financing, Global Markets, M&A e Financial Advisory. L'accordo mira a sviluppare relazioni amichevoli e non esclusive di cooperazione a lungo termine tra le due banche, per promuovere le opportunita' di business tra Cina, Italia, Germania, Austria ed Europa centrale e orientale.



L'obiettivo e' anche intensificare la collaborazione tra le imprese di questi Paesi in materia di commercio, investimenti, contratti per progetti esteri, finanziamento di fusioni e acquisizioni transfrontaliere, servizi di finanziamento, mercati del capitale di debito e in altri settori. L'accordo mira anche a instaurare una cooperazione su investimenti commerciali e contratti per progetti esteri, sostenere i rispettivi clienti corporate nei loro business internazionali ed esplorare nuove opportunita' commerciali e di investimento nei rispettivi mercati e in Europa, in particolare in Europa centrale e orientale, Italia, Germania e Austria.



"La Cina e' il secondo partner commerciale dell'Eurozona nonche' un mercato in cui siamo presenti dal 1982. L'annuncio odierno si tradurra' in ulteriore arricchimento delle soluzioni rivolte ai nostri clienti e promuovera' un reciproco sviluppo commerciale attraverso la crescita internazionale", ha detto Gianfranco Bisagni, co-CEO Central and Eastern Europe di UniCredit.