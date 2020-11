Unipol, il Danni sostiene i profitti: 759 milioni, in calo per la quota Bper

Unipol ha chiuso i primi nove mesi del 2020 con un utile netto di 759 milioni di euro, in calo del 18,5% rispetto ai 931 milioni dello stesso periodo del 2019, ma in crescita del 31,5% sui 577 milioni del risultato normalizzato, ripulito dai 421 milioni della contabilizzazione a patrimonio netto della quota in Bper e da 67 milioni di oneri straordinari per incentivazione all'esodo.

La raccolta diretta è scesa del 13,7% a 8,6 miliardi, con un calo del 3,6% nel Danni e del 27,2% nel Vita. A sostenere i risultati e' stato il settore danni, con un utile ante imposte salito del 41% a 985 milioni grazie al calo dei sinistri legato all'emergenza sanitaria. Il solvency ratio consolidato, si legge in una nota, e' salito al 193%, dal 188% di giugno.

La raccolta premi diretti nel comparto Danni pari a 5,52 miliardi e' "in ripresa rispetto al dato del primo semestre" e ha registrato una riduzione del 3,6% se confrontata con i 5,73 miliardi dei primi nove mesi 2019. La raccolta 'ha risentito del rallentamento dell'attivita' commerciale, per effetto dell'emergenza sanitaria, che ha contraddistinto il primo semestre del corrente esercizio'. I premi Auto si attestano a 2,93 miliardi, in diminuzione del 4,6% sull'analogo periodo del 2019, mentre i premi Non Auto, pari a 2,6 miliardi, registrano un calo del 2,6%.

In flessione la raccolta di UnipolSai che segna premi Danni per 4,72 miliardi (-3,0%), mentre UniSalute ha incrementato il fatturato a 325 milioni (+4,8%). Il combined ratio del gruppo, al netto della riassicurazione, si attesta all'86,0% (94,1% a fine settembre 2019), con un loss ratio pari al 59,2%, contro il 67,2% del terzo trimestre 2019, e un expense ratio pari al 26,8% dei premi di competenza (26,9% al 30 settembre 2019).

Il risultato ante imposte del settore Danni e' pari a 985 milioni di euro (697 milioni nei primi nove mesi dell'esercizio 2019, 603 milioni al netto del 'badwill' relativo a Bper Banca e degli oneri non ricorrenti legati al fondo di solidarieta'). Nel comparto Vita, il gruppo Unipol ha registrato una raccolta diretta pari a 3,11 miliardi, con un decremento del 27,2% dovuto 'non solo agli effetti dell'emergenza sanitaria, ma anche a politiche commerciali adottate nel corso del corrente esercizio con finalita' di contenimento dei rischi, nonche' al confronto con lo stesso periodo del 2019 caratterizzato da un elevato volume produttivo'.

La compagnia UnipolSai ha realizzato una raccolta diretta pari a 2,19 miliardi (-28,2%), mentre nel canale di bancassicurazione Arca Vita, unitamente alla controllata Arca Vita International, ha segnato una raccolta diretta pari a 877 milioni (-25,0%). Il risultato ante imposte del settore Vita e' pari a 51 milioni di euro, contro 207 milioni (217 milioni normalizzati al netto degli oneri non ricorrenti legati al fondo di solidarieta'). Per quanto concerne gli altri settori in cui opera il gruppo, l'emergenza Covid-19 'sta avendo ripercussioni importanti sul settore alberghiero".

Positivo il risultato di UnipolRec, pari a 4,7 milioni di euro, mentre gli altri business del gruppo hanno registrato risultati in sostanziale pareggio. Il risultato ante imposte dei settori Immobiliare e Holding e Altre attivita' e' negativo per 98 milioni di euro (-217 milioni al 30 settembre 2019, -23 milioni il risultato normalizzato). Per quanto riguarda la gestione degli investimenti finanziari, la redditivita' lorda del portafoglio del gruppo ha ottenuto, al 30 settembre 2020, un rendimento pari al 2,9% degli asset investiti (3,6% al 30 settembre 2019) mentre il patrimonio netto consolidato ammonta, al 30 settembre 2020, a 8,33 miliardi (contro 8,31 miliardi a finer dicembre 2019).

Per quanto concerne, infine, l'indice di solvibilita' di gruppo, al settembre 2020 il rapporto tra fondi propri e capitale richiesto e' pari al 193%, in miglioramento rispetto al 188% segnato al 30 giugno 2020 e al 187% di dicembre 2019.