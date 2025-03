Uova a prezzi stellari e contrabbando dal Messico: una nuova grana per Trump o bolla speculativa? Ecco che cosa sta succedendo

Le uova diventano un lusso con l'amministrazione Trump e alimentano il contrabbandano dal Messico

Negli Stati Uniti il prezzo delle uova ha raggiunto livelli astronomici, spingendo molti consumatori a cercare alternative più economiche, e non del tutto legali. In particolare, il Messico – con qualche incursione dal Canada – è diventato un punto di riferimento per il mercato di contrabbando delle uove. Insomma, l'amministrazione Trump si trova ora ad affrontare un nuovo problema al confine: non solo droga e migranti, ma anche uova di contrabbando.

L’inflazione, unita all’epidemia di influenza aviaria, ha fatto lievitare i prezzi. La catena Waffle House ha aumentato i propri listini di oltre il 65% nell'ultimo anno e si prevede un ulteriore incremento del 20% entro il 2025. A febbraio, il costo medio di una dozzina di uova negli Stati Uniti ha toccato i 5,90 dollari, segnando un aumento del 10,4% rispetto all’anno precedente e del 189% rispetto al minimo registrato nell'agosto 2023.

Nel frattempo, i supermercati messicani offrono uova a poco più di 2 dollari a dozzina, una differenza di prezzo che alimenta fortemente il contrabbando. E infatti il Wall Street Journal ha riportato che il traffico illegale di uova dal Messico è aumentato del 36% in un anno, e in alcune aree del Texas addirittura del 54%. La US Customs and Border Protection ha registrato un'impennata di sequestri di vassoi di uova al confine, destando più preoccupazione delle droghe pesanti. In alcuni casi, il fenomeno è diventato talmente diffuso che ha soppiantato le tradizionali merci di contrabbando. E non finisce qui: oltre al traffico illegale, la crisi ha scatenato una vera e propria ondata di furti. In Pennsylvania, ad esempio, sono state rubate oltre 100.000 uova per un valore complessivo di 40.000 dollari.

Il governo sta cercando diverse soluzioni: il Dipartimento della Giustizia ha avviato un'indagine sull'impennata dei prezzi, mentre il Dipartimento dell'Agricoltura ha promesso di investire fino a un miliardo di dollari per invertire il trend. Parallelamente, gli Stati Uniti stanno negoziando con l’Unione Europea per importare uova, anche se non tutti i paesi membri sono disposti a cedere le proprie scorte

Il mercato delle uova negli Stati Uniti sta assumendo dinamiche che ricordano sempre più le grandi bolle speculative della storia. Un caso emblematico è la bolla dei tulipani del XVII secolo nei Paesi Bassi. Nel 1637, un bulbo di tulipano arrivò a costare quanto quattro buoi, otto maiali o due botti di vino. Perchè? La moda per i tulipani aveva scatenato una frenesia speculativa, spingendo gli investitori a pagare cifre assurde per un bene che, in fondo, aveva un valore reale limitato. Quando il mercato collassò, molti rimasero con tanti bulbi inutili e perdite enormi.

Il meccanismo delle bolle speculative è sempre lo stesso: la domanda fa lievitare i prezzi fino a livelli irrazionali, generando un mercato artificiale sostenuto solo dalle aspettative di guadagno. Quando la bolla scoppia, il valore crolla e gli investitori cercano disperatamente di limitare le perdite. Le uova di oggi potrebbero essere i tulipani di ieri? Se i prezzi continueranno a salire e il mercato nero resterà l'unica alternativa accessibile per molti consumatori, potremmo assistere a un fenomeno simile.