Urso verso l'accordo decisivo con Jsw. Il piano per il rilancio di Piombino

Piombino, Urso verso l'accordo decisivo con Jsw

A quanto si apprende, a seguito dell'incontro di oggi tra i rappresentanti di Jsw e dei sindacati al Mimit, in cui l'azienda ha presentato il piano industriale per il rilancio del polo siderurgico di Piombino in sinergia con Metinvest, il ministro Adolfo Urso avra' domani un incontro con Mr Sajjan Jindal, presidente del Gruppo Jsw. Le stesse fonti definiscono l'incontro come "decisivo".