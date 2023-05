Usa, lo tsunami delle banche regionali non è ancora finito. Ecco perchè

Usa, le banche medie regionali americane ancora sotto pressione ed osservazione

Il vicepresidente della vigilanza della Federal Reserve, Michael Barr, ha affermato che il fallimento della Silicon Valley Bank (SVB) è stato un esempio di cattiva gestione e di scarsa supervisione da parte dei supervisori della Federal Reserve che “non hanno avvertito appieno la portata delle vulnerabilità man mano che la Silicon Valley Bank cresceva in dimensioni e complessità e non hanno preso misure sufficienti per garantire che la Silicon Valley Bank risolvesse rapidamente quei problemi”.

"Dopo il fallimento della Silicon Valley Bank-aveva detto Barr-dobbiamo rafforzare la supervisione e la regolamentazione della Federal Reserve sulla base di quanto abbiamo appreso”. Tutto quasi perfetto per bloccare la crisi delle banche medie americane che hanno fatto tremare le Borse e costretto il Presidente Joe Biden ha confermare un super aiuto per gli istituti di credito e soprattutto per i clienti.

Usa, l'onda lunga della crisi nel settore delle banche regionali sta continuando