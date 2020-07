Valzer di nomine nelle aziende statali:scambio manager fra Cdp e Fincantieri

Valzer di poltrone in Cdp dove a breve si potrebbe ufficializzare la nomina di Paolo Calcagnini a vice dg, insieme ad Alessandro Tonetti. Come scrive La Verità e riporta Dagospia, i due manager saranno vice di Fabrizio Palermo. In passato Calcagnini è stato anche manager in Tercas, al tempo controllata dalla Popolare di Bari, per poi approdare in Cassa nel 2015.

I cacciatori di teste sono dunque al lavoro per riempire la casella di direttore finanziario che rimarrà scoperta e il favorito è Pierfrancesco Ragni, attuale responsabile dell'Offshore di Fincantieri approdato ai tempi di Palermo e Bono. Anche quest' ultimo starebbe valutando un nuovo dg in Fincantieri. Tra i candidati Fabio Gallia ex ad della CDP e predecessore di Palermo