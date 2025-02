Fisco, Meloni fa chiarezza: "Noi aiutiamo gli evasori? Bugie. Non c'è spazio per chi vuole fare il furbo". VIDEO

In un video pubblicato sui suoi profili social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto alle accuse di favorire l’evasione fiscale, ribadendo la linea dura del governo: "Non c'è spazio per chi vuole fare il furbo, ma chi è onesto merita di essere aiutato dallo Stato."

Secondo Meloni, il governo ha già approvato quattordici decreti attuativi della riforma fiscale, con l’obiettivo di costruire un sistema tributario più equo e moderno. La premier ha sottolineato l’aumento dei versamenti spontanei, che in soli due anni sono cresciuti di circa 70 miliardi di euro, a dimostrazione della fiducia di famiglie e imprese nelle nuove politiche fiscali