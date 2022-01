Vw frena il calo con le auto elettriche. La crisi dei chip non stoppa Bmw

La casa di Wolfsburg accusa la crisi dei chip. Bmw aumenta le vendite nel 2021

Volkswagen cavalca la transizione tecnologica e grazie a livelli di vendita record nel segmento dei veicoli elettrici frena la contrazione generale delle vendite a livello globale nel 2021, su cui ha impattato la carenza strutturale di semiconduttori. La casa di Wolfsburg ha consegnato infatti circa 4,8 milioni di automobili in tutti i segmenti di mercato su scala globale nel 2021, un dato che segna una contrazione dell'8,1% rispetto allo scorso anno.

"Volkswagen ha raggiunto dei livelli di vendita soddisfacenti in un ambiente estremamente impegnativo. I massicci effetti sulla produzione causati dalla crisi dei semiconduttori non sono stati però del tutto superati nel corso dell'anno. Nonostante questo, il nostro portafoglio di ordini arretrati, pari a 543.000 veicoli solo in Europa mostra chiaramente che la domanda di veicoli Volkswagen continua ad essere molto alta", ha spiegato Klaus Zellmer, membro del consiglio di amministrazione per le vendite e il marketing di Volkswagen.

Sul versante dell'elettrico, la principale casa automobilistica tedesca ha raddoppiato le consegne di veicoli elettrici a batteria (BEV) e veicoli elettrici ibridi (PHEV) nel 2021, che hanno costituito il 7,5% delle consegne complessive, con oltre 369.000 auto elettriche consegnate (+78% l'aumento anno su anno), grazie al traino della ID.4. In Europa, i veicoli elettrici hanno costituito il 19,3% delle consegne totali contro il 12,6% segnalato nel 2020. E i mercati più forti per l'elettrico sono stati Cina, Stati Uniti e Germania.

Musica diversa invece per i cugini teutonici di Bmw, dove invece le vendite globali del gruppo, che comprende i marchi Bmw, Mini e Rolls-Royce, sono aumentate dell'8,4% nel 2021 rispetto all'anno precedente. Nello specifico, la casa automobilistica tedesca ha venduto 2,5 milioni di veicoli nel 2021. Anche qui, oltre alla forte crescita del brand omonimo, grazie all'offerta di auto elettriche.

Le vendite dei veicoli a marchio Bmw sono aumentate del 9,1% a 2,2 milioni di unità, raggiungendo il livello più alto di sempre, mentre le consegne di auto 100% elettriche sono più che raddoppiate durante l'anno, per un totale di 103.855 unità. "Nonostante i colli di bottiglia nell'offerta e la pandemia di coronavirus abbiamo riportato una solida performance di vendita per il 2021, grazie a una performance operativa potente e a una gamma di prodotti eccezionale. I nostri marchi hanno riportato risultati di vendita migliori di tutti i tempi in tutto il mondo, guidati dal marchio Bmw, che è il numero uno nel segmento premium globale. Con oltre 100.000 veicoli completamente elettrici venduti l'anno scorso, il nostro obiettivo era quello di dare slancio all'elettromobilita'", ha spiegato il consigliere Pieter Nota.