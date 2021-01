Wall Street in rialzo dopo assalto a Capitol Hill. Francoforte: record storico

Wall Street apre in rialzo. Non c'e' panico sui mercati dopo l'assalto a Capitol Hill. Il Congresso Usa, presieduto dal vicepresidente Mike Pence, ha certificato la vittoria del presidente eletto Joe Biden. A dare slancio ai listini sono anche le aspettative che il voto pro-dem in Georgia apra la strada Biden per un ampliamento degli stimoli fiscali, piu' spese e una piu' rapida diffusione dei vaccini. Il Dow Jones sale dello 0,23% a 30.901 punti, lo S&P dello 0,66% a 3.771 punti e il Nasdaq dell'1,01% a 12.870 punti.

Francoforte: nuovo record Dax, prima volta sopra 14.000 punti

Nuovo record per la Borsa di Francoforte, con il Dax che supera per la prima volta la soglia dei 14.000 punti. Quando manca poco piu' di un'ora alla fne delle contrattazioni, l'indice avanza dello 0,77% a 14.002,45 punti. L'ultimo record risale solo a ieri, quando l'indice di punta tedesco ha chiuso per la prima volta sopra quota 13.800 punti. A spingere il Dax e gli altri listini europei e' la certificazione dell'elezione di Joe Biden, che porta chiarezza ai mercati e prospettiva di sostegno economico.

Per la Borsa di Milano si conferma invece una seduta fiacca. Il Ftse Mib naviga sotto in negativo (-0,3% a 22.665 punti). Tra i titoli peggiori Ferrari (-1,6%) tagliata a neutral da Citi, ma anche Moncler (-1,32%), Nexi (-1,17%), Leonardo (-1,35%). Sotto la lente Cnh (-0,27%) mentre i sindacati hanno chiesto un incontro urgente sul futuro di iveco dopo la conferma delle trattative con Faw Jieifang per cedere autobus e camion, oltre a una quota di Fpt. E arresta la sua corsa Mps (-0,26%) sempre al centro di ipotesi di m&a con Unicredit (-0,38%). Tra i bancari balzano Banco Bpm (+2,5%) e Bper (+2,2%) con il mercato che si aspetta quest'anno un matrimonio. Tra gli altri titoli salgono Buzzi (+1,86%), Fca (+2%) con l'avvio formale di Stellantis, Poste (+2,1%) e Prysmian (+1,44%) stabilmente sopra i 30 euro. Lo spread tra Btp e Bund resta a 110 punti.