WaveMarketing: la start-up under 30 che aiuta le aziende locali a ripartire

Negli ultimi 2 mesi, a causa dell’effetto-coronavirus, l’indice Pmi - (Purchasing managers index) che monitora l'andamento dell'attività manifatturiera e dei servizi è piombato a 17,4, dai 52,2 di febbraio (numeri mai così dal 1998), prevedendo una contrazione dell’eurozona di oltre il 10% entro fine anno.

Due aziende su tre hanno dovuto chiudere per oltre 2 mesi e si stima che oltre il 47% avrà problemi a riaprire. Le politiche nazionali lavorano su piani di ripresa, bandi, crediti d’imposta e si preparano e definire normative e regolamenti per gestire i rapporti tra cliente e azienda, ma mai come adesso diventa prioritario per le PMI (e in particolare le micro-imprese) avere un piano concreto per affrontare lo scenario di riapertura post Covid19.

Una giovane start-up italiana nata nel 2019, WaveMarketing, ha dedicato le sue energie alla creazione di un sistema di marketing digitale specifico per aziende locali in grado di aiutare le micro-imprese a lanciarsi nel digitale. In soli pochi mesi di attività, la società ha testato il suo metodo conquistando un portfolio di clienti notevole. Ora è pronta per il lancio su vasta scala, orientata al target specifico delle aziende geo-localizzate: i centri estetici, le palestre, i parrucchieri, ecc. Le cosiddette imprese “su strada”.

“Non cambia solo l’economia ma anche le abitudini di acquisto, trarre il massimo dal digitale diventa ora un imperativo per ogni micro-impresa. In Italia, negli ultimi anni, con l’avvento dei social e del digitale, abbiamo assistito a un mercato (quello del marketing) che basa l’efficacia dei suoi risultati su dati e criteri fini a se stessi: mi piace, commenti, clic, condivisioni etc., metriche intangibili, che non permettono un’analisi chiara e lineare dell’investimento fatto e dei guadagni ottenuti”, afferma il co-fondatore Federico Faloci, che, insieme al suo socio Danilo Dicorato, ha l’ambizione di proporre una soluzione concreta per le micro-imprese italiane che vogliono fare marketing con successo.

Secondo Faloci, questo approccio “tradizionale” al marketing, è adatto a realtà internazionali e multinazionali ma errato quando si parla di piccole aziende locali. Il motivo risiede in una disponibilità minore di budget e risorse da parte delle imprese geo-localizzate, che determina un margine d’errore quasi pari allo zero.

“Mentre il resto delle agenzie si basa su “vanity metrics”- specifica Faloci - il nostro approccio si basa solo ed esclusivamente su un’unica metrica regina: il ROI (ritorno sull’investimento). Per assicurarci di avere un impatto significativo nelle aziende con cui lavoriamo, integriamo “unità economiche” a strategie di digital marketing.

“Le imprese locali, in particolare, sono cadute vittima di svariati errori in materia di marketing, comparto decisivo per ogni tipologia di business e da cui ne dipende la crescita, e in alcuni casi il fallimento. Noi stessi abbiamo inconsapevolmente commesso errori agli albori della nostra avventura. E trasferiamo dunque tutta la nostra esperienza a 360° ai nostri potenziali clienti. In questi mesi di attività, dopo aver testato a fondo le nostre strategie, abbiamo ideato un vero e proprio metodo chiamato ClientiElite”.

Il metodo ClientiElite

Il sistema raccoglie l’esperienza che WaveMarketing ha avuto modo di maturare in questi anni, ed è riassumibile in 3 macro-punti fondamentali che costituiscono le fondamenta su cui un’azienda locale dovrebbe costruire il proprio successo:

- SPECIFICITÀ: Il marketing si fa con i numeri, non con le opinioni. Quando si lavora a livello geo-localizzato molte delle teorie che i guru del marketing insegnano, spesso non valgono. Col variare dei numeri (ad esempio, quelli legati alla dimensione del mercato di riferimento o del budget a disposizione) varia anche anche la strategia di marketing da utilizzare. È un obbligo quindi impostare delle procedure che mirino alla rapidità di esecuzione e sull’efficacia immediata. Occorre avere accesso a strategie e sistemi costruiti sul campo e specifici per aziende locali.

- SCIENTIFICITÀ: Nessun tipo di pianificazione o strategia può prender vita senza aver alla mano dati e statistica a supporto. Ogni scelta deve (obbligatoriamente) essere ponderata su numeri. ClientiElite si basa su un sistema di analisi e test prodotti in oltre 40 settori diversi. Questo profondo lavoro di ricerca e sviluppo ci ha permesso di ridurre al minimo i margini d’errore e garantire così l’efficacia del nostro metodo.

- VENDITA: Spesso si tende a considerare il marketing e la vendita come due elementi a se stanti. Al contrario, non sono che due facciate della stessa medaglia, è un concetto banale ma piuttosto sottovalutato: un sistema di marketing ha successo nel momento in cui il suo meccanismo si incastra in modo perfetto con le strategie di vendita dell’azienda. I protocolli che abbiamo sviluppato per ClientiElite inglobano una serie di strategia contenenti script, esempi, moduli pronti all’uso e così via, costruiti per adattarsi alle dinamiche di vendita dell’aziende locali.