Webuild, concluso l'iter per l'acquisizione del 100% di Seli Overseas

Webuild formalizza in via definitiva l'acquisizione del 100% di Seli Overseas, società specializzata nel tunnelling e rilevata nell'ambito del concordato Grandi Lavori Fincosit. Si completa così un ulteriore tassello di Progetto Italia, il progetto industriale avviato da Webuild gia' a partire dal 2018 e che potra' contribuire, oggi ancora di piu', anche a valle dell'integrazione di Astaldi, allo sviluppo infrastrutturale del Paese e alla realizzazione delle opere previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con questo ultimo step, Webuild consolida competenze tecniche altamente specializzate nel comparto degli scavi meccanizzati di gallerie per le opere in sotterraneo.

L'acquisizione di Seli Overseas, che ha efficacia a far data dal 27 luglio 2021, nasce da una offerta promossa da Webuild nel 2018 e si conclude con l'aggiudicazione definitiva nell'ambito della procedura competitiva avviata ad aprile 2021 dal liquidatore giudiziale del concordato preventivo di Grandi Lavori Fincosit. Seli Overseas e' una societa' specializzata nella realizzazione di opere in sotterraneo e nello scavo meccanizzato di gallerie con TBM per la costruzione di infrastrutture complesse per la mobilita' sostenibile, in particolare metropolitane e ferrovie, impianti per la produzione di energia idroelettrica e per la gestione delle acque, con acquedotti e fognature. Vanta 70 anni di attivita' e piu' di 800 km di tunnel scavati in Italia e nel mondo.

Ha gia' realizzato con il gruppo Webuild diversi progetti in Italia e all'estero, tra cui il Terzo Valico dei Giovi, l'alta velocita tra Milano e Genova, attualmente in corso, e la metropolitana di Copenaghen, Cityringen, il nuovo anello metropolitano che circonda il centro della citta', con due tunnel lunghi 15,5 km ciascuno, per un totale di 31 km, e che e' caratterizzato da 17 nuove stazioni in sotterraneo, situate mediamente a 30 m di profondita' dal piano stradale. Il progetto, inaugurato a settembre 2019 dalla Regina di Danimarca, aiutera' la citta' a diventare la capitale piu' "green" al mondo.