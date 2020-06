Emily Shaqiri e Giulia Sara Salemi: Emily e Julie si uniscono in duo

Emily Shaqiri e Giulia Sara Salemi note come Emily e Julie delle Miracle Tunes stanno già andando forte con il loro primo singolo, dal titolo “Bugie Meravigliose”.

Il nuovo brano è già disponibile su tutte le maggiori piattaforme musicali. E su YouTube, considerando che è un prodotto indipendente, senza nessuna forma di pubblicità classica, ha già raggiunto oltre le 40 mila visualizzazioni. Un dato più che ottimo.

Dopo il grande successo della serie televisiva “Miracle Tunes” e dopo il tour 2019 in tutta Italia con più di 50 date, dove hanno presentato cantando e ballando tutti i successi della serie e incontrato tutti i loro piccoli fan, si sono unite nel duo Emily&Giuly.

“La magia dei ricordi di un’estate tramontata, di quell’amore vissuto in riva al mare e poi perso, la promessa di un nuovo incontro che fa sognare…”. “Bugie innocenti che danzano in riva al mare accanto ad un fuoco che arde nei nostri cuore…semplicemente… per sempre…BUGIE MERAVIGLIOSE”, sono alcuni passaggi del brano.

Le “Miracle Tunes”, serial tv per giovani e giovanissimi, trasmesso da Cartoonito e da Italia 1 ha creato un vero fenomeno di costume fra le nuove generazioni. Eroine moderne, a metà tra fate e star della musica e della danza. Emily Shaqiri e Sara Giulia Salemi sono i volti nel cuore dei loro piccoli e grandi fan, ecco perché hanno deciso di unirsi in un duo e fondere bellezza, talento e simpatia in questo progetto musicale.

Il videoclip prodotto per il brano “Bugie Meravigliose” è stato realizzato con la regia di Massimiliano Varrese e le coreografie di Ilir Shaqiri.

Questo il link.