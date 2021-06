A "Belve" Francesca Fagnani ospita Marco Travaglio e Anna Tatangelo

La quinta puntata di Belve, in onda Venerdì 11 giugno alle 22.55, ci farà conoscere il vissuto di una donna amata da moltissimi fan e conosciuta da tutti: Anna Tatangelo. Mentre per la prima “quota azzurra” del programma è ospite di Francesca Fagnani il Direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio.



Anna Tatangelo vuol provare a farsi chiamare d'ora in avanti solo Anna. La sua seconda giovinezza, come la chiama lei, riparte da qui. Solo dal suo nome. Perché il passato è un'eredità preziosa, ma non basta più a definirla. E dopo il successo che l'ha travolta sin da quando aveva 15 anni, e il lungo rapporto con Gigi d'Alessio, la Tatangelo si scopre una donna giovane e ambiziosa, a cui le definizioni di un tempo stanno troppo strette.



Marco Travaglio, è la penna più affilata del giornalismo italiano. Una vera belva della cronaca giudiziaria e politica. Dalle inchieste su Berlusconi, alla ricostruzione degli scandali di Mani Pulite, dal boom del rottamatore Renzi a quello delle stelle di Grillo. Travaglio c’è, racconta, spulcia e non perdona mai nulla a nessuno. Perché dimenticare, per lui, è un peccato criminale.



Belve è un programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, scritto con Carlo Puca e Costanza Melani per la regia di Flavia Unfer.