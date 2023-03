Blanco, il riscatto dopo i calci ai fiori di Sanremo. Farà un duetto con Mina

Blanco e Mina, il duetto in radio dal 14 Aprile. Ecco i dettagli

Il ritorno di Blanco, dopo la sceneggiata fatta durante la sua esibizione al Festival di Sanremo, con tanto di calci ai fiori sul palco dell'Ariston e polemiche, è in grande stile: duetterà con Mina. A fare il primo passo - si legge sul Messaggero - ci ha pensato lui, con la disinibizione che lo caratterizza. La stessa che un mese fa gli ha creato non pochi problemi. D'altronde sapeva di avere delle buone chance, dopo aver saputo l'anno scorso che c'era un interesse nei suoi confronti da parte della più grande cantante italiana, fatto filtrare da quest'ultima nella settimana del Sanremo 2022 - che Blanco avrebbe vinto in coppia con Mahmood con Brividi - attraverso le parole del figlio Massimiliano Pani, suo factotum e portavoce ufficiale. "Segue tutto con attenzione, quasi come un lavoro. La sua canzone preferita? Quella di Mahmood e Blanco, che è piaciuta molto anche a me", aveva commentato Pani.

È stato proprio attraverso quest'ultimo, - prosegue il Messaggero - che da tempo supervisiona tutte le attività della madre, di cui è anche produttore. Così è nata la collaborazione tra i due. Alla vigilia dell'uscita del suo secondo, attesissimo album, Blanco ha deciso di giocarsi una mina. Anzi, la Mina. Nel singolo che anticipa il disco, che dovrebbe arrivare in radio e sulle piattaforme venerdì 14 aprile, tra poco più di un mese, il 20enne enfant prodige del pop italiano duetta nientemeno che con la Tigre di Cremona.