Brumotti aggredito, Chef Rubio choc: "Infame, te ne hanno date poche"

Brumotti è stato nuovamente aggredito a Roma. Chef Rubio lo insulta su Twitter: "Giornalisti da strapazzo, vergognatevi"

Ennesima aggressione nei confronti di Vittorio Brumotti. Il ciclista come inviato di Striscia la Notizia sta portando avanti una campagna per denunciare lo spaccio di droga in diverse città e in diverse occasioni ha subito violenza da parte dei pusher, che vedono minacciata la loro attività dall'esposizione mediatica. L'ultima aggressione a Brumotti è avvenuta a nel quartiere Quarticciolo di Roma, dove l'inviato si era recato con la sua troupe. Nonostante la presenza dei Carabinieri, Brumotti e il suo staff sono stati oggetto di insulti, minacce e violenze tali da dover darsi alla fuga.

Brumotti, Chef Rubio lo attacca: "Infame, troppo poche te ne hanno date”

L'aggressione a Brumotti è diventata virale. L'episodio, già deprecabile di per sé, ha suscitato ulteriori polemiche per l'intervento di Gabriele Rubini, meglio conosciuto come Chef Rubio. Il cuoco televisivo tramite il suo profilo Twitter ha attaccato Brumotti con parole molto forti: “Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dalla Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. Brumotti sei un infame, troppo poche te ne hanno date”.

April 20, 2021

Chef Rubio ha anche risposto così a coloro che gli facevano notare che l'illegalità non è giustificata dalle difficoltà economiche: "Ci sono tante forme di resistenza, non sta a te giudicare ciò che non conosci e quale sia giusta o meno. Il debole ha sempre ragione. Sta allo stato evitare tutto ciò di cui poi ci si riempie la bocca e può risultare poco conveniente, non a chi non c’ha da magna’".