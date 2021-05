Carlo Verdone torna con "Si vive una volta sola" su Prime Video

Debutta su Prime Video “Si vive una volta sola”, nuovo film di Carlo Verdone con Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora. La commedia era pronta per debuttare al cinema nel febbraio del 2020, ma l’emergenza sanitaria decretata dall’epidemia di Covid-19 ha obbligato la distribuzione a rivedere i piani. La chiusura forzata delle sale ha portato a spostare il debutto direttamente sulla piattaforma di streaming di Amazon.

Carlo Verdone torna con “Si vive una volta sola” – la trama

In “Si vive una volta sola”, Carlo Verdone racconta la storia di quattro medici, legati da una storica amicizia, tanto capaci nella professione quanto imbranati nella vita privata. Improvvisamente il gruppo scopre che uno dei medici ha pochi mesi di vita, ma non lo sa e nessuno ha il coraggio di dirglielo. Tra una bugia e l’altra, si trovano tutti e quattro in vacanza insieme, in un contesto che non manca di strappare risate, anche se dal gusto un po’ amaro.



Carlo Verdone torna con “Si vive una volta sola” – il trailer