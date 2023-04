Caterina Balivo ai Caraibi, la conduttrice di Lingo in forma smagliante. FOTO

Caterina Balivo ai Caraibi con il marito Guido Maria Brera

Caterina Balivo in splendida forma. La conduttrice di Lingo, quiz-show di La7, si è presa qualche giorno di vacanza ed è volata ai Caraibi con la sua famiglia. Tra giochi in acqua e pose sexy con il marito Guido Maria Brera, la Balivo ha pubblicato scatti bellissimi.

"Solo buone vibrazioni", scrive in un post Instagram la Balivo. Canouan è la meta scelta dalla coppia (lui scrittore ed economista). Il volto noto di La7, ex Rai, ha sfoggiato una forma smagliante.

"Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura – aveva dichiarato tempo fa - voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta".