Caterina Balivo passa a Canale 5? Arriva la risposta di Mediaset

Caterina Balivo passa a Mediaset? L'azienda chiarisce tutto e rivela che...

Caterina Balivo ha lasciato Vieni da Me a giugno, programma pomeridiano di Rai 1 da lei condotto per ben 15 anni. Dopo l’addio sono scoppiati i rumors in merito al possibile passaggio della bella aversana a Mediaset. “Le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace. Io dal 1999 sono in Rai, sono sempre stata grata alla Rai. Non escludo però nulla al momento" aveva detto qualche settimana fa, non confermando né smentendo le voci.

Al momento Caterina Balivo si sta dedicando alla famiglia, prendendosi un periodo di pausa in vista della prossima stagione televisiva. Ha però di recente rivelato di aver voglia di intraprendere progetti inediti che possano farla crescere professionalmente.

Su quale rete sarà il suo futuro? TvBlog ha contattato direttamente l’azienda di Cologno Monzese, per chiedere se fossero veri i rumors sul passaggio a Canale 5, ottenendo una risposta precisa. “Per verificare la fondatezza del rumor abbiamo contattato l’azienda di Cologno Monzese, che ha negato fermamente la circostanza – spiega TvBlog - parlando di ‘fantasie destituite di ogni fondamento’”.