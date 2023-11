Corrado Tedeschi: "Il mio neurone innamorato? Per le donne, Doppio Slalom, la Samp di Pirlo in ripresa e..."

Corrado Tedeschi e i suoi amori: da 'Il neurone innamorato' a teatro alle donne, Doppio Slalom, la Sampdoria e... L'intervista ad Affaritaliani.it

Il neurone innamorato sta riscuotendo grande successo. Dalla nuova versione di questo spettacolo quali novità devono aspettarsi gli spettatori che vengono a vederlo a teatro?

"La novità è questo spazio all'inizio dello spettacolo di interazione con il pubblico. Una cosa molto-molto divertente, perché dagli spettatori vengono fuori cose straordinarie. Noi facciamo anche scrivere su un foglietto che consegnamo la frase d'amore più bella o più strana che abbiano mai sentito. Il pubblico è sempre una risorsa incredibile. Certo bisogna saperla fare un'interazione con le persone che vengono allo spettacolo, se no diventa una cosa senza valore. Avrei voluto scrivere tante cose che sono state dette da loro perchè sono veramente bellissime. Aggiungo però una cosa..."

Prego...

"Credo che questa sia un'epoca in cui parlare d'amore possa esser qualcosa che ci alleggerisce in questo mondo diventato veramente inospitale. L'amore è una risposta. Come dicevano i Beatles 'All you need is love'. Sempre di più"

Come ti trovi nei panni di docente di innamoramentologia?

"Benissimo perchè io ho sempre avuto una grande ammirazione per l'universo femminile. Ho amato tantissimo le donne e sono stato molto amato. E' un rapporto meraviglioso che continua e continuerà fino a 150 anni credo"

Il neurone innamorato di Corrado Tedeschi: ci racconti qualche momento, qualche tua esperienza personale divertente nelle storie d'amore che ha avuto?

"Tante, ma ce n'è una in particolare... La mia prima esperienza sessuale è accaduta dentro Buckingham Palace, per tutta una serie di coincidenze stranissime che non c'entrano con la Famiglia Reale (ride, ndr). Lascio un po' di mistero, però capite che se uno comincia da lì... è tutto Reale poi"

I grandi amori lavorativi di Corrado Tedeschi. Partiamo dal teatro, qual è stata l'esperienza più forte che hai avuto nella tua carriera tra gli spettacoli che hai portato prima di questo?

"E' molto difficile perchè sono come i figli, anche quelli che riescono meno bene. Credo di averne fatti una cinquantina nella mia carriera. Sicuramente c'è 'L'uomo dal fiore in bocca' in una versione particolare che dura da 25 anni e va avanti ancora adesso. Credo sia uno degli spettacoli più longevi che esistano. E poi tanti altri..."

Passiamo alla tv. Ci fai una classifica? Le tre trasmissioni che hai condotto a cui sei più affezionato...

"Sicuramente 'Doppio Slalom', anche adesso quando cammino per strada vedo che tipo di ricordo ha lasciato nelle persone. E' stata un'esperienza straordinaria, uno spettacolo bellissimo. Unico. Poi sicuramente 'Cominciamo bene' un talk show su Rai3 andato avanti sei anni, che trattava temi molto interessanti. A livello di popolarità 'Il gioco delle coppie' è stato importante. Direi questi, ma me ne verranno in mente sicuramente anche altri..."

I 3 partner in tv con cui hai avuto più feeling sul piccolo schermo?

"Ilaria D'Amico, Elsa Di Gati - sempre a Cominciamo Bene - e poi una bellissima edizione a 'Paese che vai' la 'Linea verde' di Canale 5 che feci con Licia Colò e che ricordo ancora con grande affetto"

Recentemente hai raccontato che sei stato contattato per partecipare al Grande Fratello e all'Isola dei Famosi in precedenza. Ti vedremo magari in un futuro prossimo in qualche reality?

'"Non credo proprio che ci andrò mai. Non sono adatto. Diciamo così"

Chiudiamo con l'amore per la Sampdoria: un inizio di stagione difficile: la vittoria col Palermo può essere la svolta? Cosa ti aspetti da questo campionato?

"Vedo qualche piccolo segnale di ripresa. Sono positivo per quanto riguarda il futuro, ho visto ultimamente un'altra squadra"

.. e dal lavoro di Andrea Pirlo?

"Ho talmente tanto rispetto di Andrea Pirlo, che è stato un giocatore immenso, penso che dargli un'altra chance sia stato giusto. Non lo so... sto facendo tutti gli scongiuri"

IL NEURONE INNAMORATO - nuova versione

MTM Teatro Leonardo – dal 3 al 15 novembre 2023

Con CORRADO TEDESCHI,

Claudio Batta, Stefania Pepe, Roberta Petrozzi e Giorgio Verduci

scritto da Riccardo Piferi, Diego Parassole

con la collaborazione di Francesco Freyrie, Leonardo Manera, Paola Ornati, Corrado Tedeschi

regia Marco Rampoldi

Lo spettacolo, più scientificamente comico, sui meccanismi dell’amore.

In una versione completamente rinnovata dove, accanto ai ‘veterani’ Claudio Batta, Stefania Pepe e Roberta Petrozzi - che interpretano con crescente ironia gli innamorati che perdono la testa, gli amici che cercano di farci vedere la verità, i coniugi stanchi tentati da nuove più giovani attrazioni - entrano in campo, a chiarire ogni passaggio, Giorgio Verduci, laureato a un’improbabile Università de La California, e soprattutto Corrado Tedeschi, docente di innamoramentologia per… chiara fama