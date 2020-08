De Girolamo regina del sabato sera: la moglie del ministro Boccia in Rai

Rai, a novembre un nuovo programma di Nunzia De Girolamo

Ballando con le Stelle, un'esperienza tosta ma gratificante che l'ha portata in finale. Ora però Nunzia de Girolamo ha annunciato il suo nuovo programma Ciao Maschio, che "avrà solo ospiti maschili. Ogni settimana avremo tre ospiti, sceglieremo dei macrotemi tipo il perdono, declinati in tutte le salse. Sarà un programma intimo ma legato all’attualità”, dice in un'intervista a La Stampa. Andrà in scena in seconda serata, alle 11.30, e avrà come tema l'uomo. Oltre alla Rai, l'ex deputata di Forza Italia ed ex ministra dell'Agricoltura nel Governo Letta lavorerà anche su La7. Affiancherà, infatti, anche per la nuova stagione televisiva, Massimo Giletti a Non è l’Arena, come inviata.

E suo marito (il democratico Francesco Boccia, attuale ministro degli Affari Regionali) come ha reagito?

"Francesco di tv non sa molto ma era divertito all'idea. Mi sembra contento della mia nuova vita, più sono occupata meglio è per lui. A me piacciano le sfide - continua l'ex ministro - d'altronde anche quando io e Francesco ci siamo messi insieme abbiamo rotto un tabù. Siamo stati i primi. Non che non ci fossero amori tra politici di schieramenti opposti, ma restavano clandestini. Poi è stato il diluvio".

Rimpianti per la politica? "La politica non la smetti, la passione resta sempre. Non mi manca affatto il palazzo, la cattiveria e la meschineria di alcuni compagni di viaggio. Sono stata fortunata, sono entrata in parlamento a 32 anni e a 36 ero ministro dell'Agricoltura. Ero una gran rompiscatole, ho fatto impazzire il povero Saccomanni in difesa degli agricoltori e del made in Italy".