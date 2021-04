Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati? È stata lei, lui trasloca: rumors

Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati? E stata lei, lui trasloca: rumors

I rumor su Can Yaman e Diletta Leotta non tendono a placarsi. Dopo le voci sulle nozze posticipate e sulla presunta crisi, ora spuntano quelle sulla rottura definitiva. Chi ha lasciato chi? Secondo le ultime indiscrezione, a porre fine alla presunta storia d'amore sarebbe stata la giornalista sportiva. È quanto riporta Novella 2000 che ha dedicato la copertina dell'ultimo numero alla chiacchieratissima coppia.

"Stando alle indiscrezioni - si legge sul settimanale - pare che sia stata lei a mettere fine alla festa, e mandare tutti a casa senza gran finale, soprattutto Can. Il fascino macho non è bastato. Pare che Diletta non sia andata oltre l’attrazione e il coinvolgimento dei primi tempi di ogni storia. Si chiude così, per il più semplice e inattacabile dei motivi, la relazione che in molti hanno guardato con scetticismo fin dall’inizio".

Perchè Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati: rumors

Secondo il direttore Roberto Alessi sarebbe stata la bella Leotta a lasciare Can Yaman. Fino a ieri però, alcune indiscrezioni dicevano che a porre fine alla love story sarebbe stato lui, stanco delle immagini super sexy postate dalla giornalista sui social. L'attore turco sarebbe molto geloso e l'atteggiamento della conduttrice non gli andrebbe a genio. Diletta Leotta è molto sensuale e provocante. Non esita a postare foto sexy su Instagram e a mettere in mostra il suo fisico mozzafiato. I rumors non si fermano qui. L'attore avrebbe anche iniziato a fare il trasloco. Non vivrebbe più nel lussuoso attico vista Colosseo, ma in un appartamento messo a disposizione dalla casa di produzione Lux Vide a Formello.

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati davvero? Ma soprattutto, sono mai stati insieme? C'è chi non ha mai creduto alla relazione fra i due. Secondo diversi utenti la storia sarebbe stata architettata a tavolino solo per la visibilità.

La scorsa settimana il bellissimo attore turco ha chiuso il profilo Instagram, ma non si sa ancora perchè e se lo riattiverà. Le fan sono molto dispiaciute perchè non possono pià vedere gli scatti del loro amato, ma la voci sulla rottura sembrano averle rese felici. Da quando è spuntato il rumor sul presunto fidanzamento, molti haters hanno iniziato a scrivere frasi pesanti anche sul profilo di Can Yaman. Il protagonista di DayDreamer ha chiuso i social proprio perchè stanco di leggere certi commenti?

Per sapere come stanno davvero le cose fra Diletta Leotta e Can Yaman non resta che attendere dichiarazioni dei diretti interessati oppure nuove paparazzate.