Diletta Leotta con il pancino. Ed è boom di commenti sessisti. La foto

La foto è stata inondata di messaggi sessisti e misogini, fortemente maleducati



Diletta Leotta su Instagram ha postato un tenero scatto, che ritrae le prime forme del pancino. Solo alcuni giorni fa, infatti, l’annuncio della prima gravidanza per la conduttrice televisiva e radiofonica classe 1991 (ha 31 anni) con il calciatore tedesco (è il portiere del Newcastle Utd) Loris Karius, che di anni ne ha 29. Un momento di grande felicità personale, condivisa poi con i followers sui social: eppure non tutti sono in grado di mantenere anche un briciolo di educazione. Lo riporta il sito internet www.lawebstar.it.

Diletta Leotta ha postato uno scatto su Instagram, che la ritrae con un costume rosso, in spiaggia. La conduttrice radiofonica e televisiva si trova attualmente in vacanza a Dubai, insieme al fidanzato. Diletta ha dunque voluto condividere con i suoi followers la prima dolce foto del suo pancino, che sta cominciando a farsi vedere. La descrizione, aggiunta dalla Leotta, recita: “Prima vacanza insieme“. Il riferimento, ovviamente, è alla creatura che porta in grembo.

Una foto di questo tipo, però, è stata letteralmente inondata di messaggi sessisti e misogini, fortemente maleducati. Ciò che è andato per la maggiore è il riferimento, più che volgare, alla categoria MILF (l’acronimo fa riferimento a donne mature considerate ancora appetibili a livello sessuale). “Categoria MILF“, ha scritto un utente. Ancora, un altro: “Se il bimbo non vuole il latte, ci penso io…“. “Nascerà tra 15 giorni solo per potersi attaccare subito a quei capezzoloni“, ha scritto un altro utente.