Disney lancia il prima protagonista bisessuale nella serie The Owl House

Disney lancia il primo protagonista bisessuale nella serie The Owl House

La Disney ha il primo protagonista principale apertamente bisessuale. La scelta è caduta sulla serie animata prodotta da Disney Channel e intitolata "The Owl House".

Disney - The Owl House, Luz Noceda bisessuale

La creatrice dello show Dana Terrace ha scritto su Twitter che il personaggio principale della serie, Luz Noceda, è bisessuale, sebbene in precedenza sia stata attratta da personaggi maschili. Secondo il Daily Mail, nell'episodio "Enchanting Grom Fright", è possibile vedere Luz intessere una relazione con Amity Blight, una studentessa della scuola. Amity chiede infatti a Luz di andare insieme al ballo di fine anno, dopo averle confessato i suoi sentimenti. La Terrace su Twitter ha sostenuto di aver combattuto con "una certa leadership Disney" per assicurarsi che i "ragazzi queer" fossero rappresentati nel suo spettacolo.

Rivela infatti la creatrice di "The Owl House": "Mi è stato detto da una certa leadership Disney che non potevo rappresentare alcuna forma di relazione bisessuale o gay". Ma lei avrebbe rifiutato questa imposizione. "Sono bisessuale! Voglio scrivere un personaggio bisessuale, dannazione!" scrive ancora la Terrace su Twitter "Fortunatamente la mia testardaggine ha dato i suoi frutti e ora sono molto supportata dalla Disney", conclude. Già nel 2017 nella serie Disney "Andi Mack" uno dei personaggi principali ha rivelato di essere innamorato di un ragazzo: quella fu la prima volta che un omosessuale si dichiarava come tale in uno show Disney.